２８日のテレビ朝日「Ｍ−１グランプリ２０２５アナザーストーリー」では、Ｍ−１ファイナリストたちの密着映像が流された。優勝したたくろうは、ネタ執筆者の赤木裕がフォーカスされた。Ｍ−１には２０１６年に結成５カ月で初出場し、３回戦進出。２年目だった２０１８年には準決勝進出と順調な滑り出しだったが、低迷していく。２０２１年には１回戦で赤木がネタを飛ばしてタイムオーバー。インタビューでは「右肩下がりや