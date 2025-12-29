¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î¥¯¥¤¥º¡ª¤è¤·¤â¤È¥­¥ó¥°¥À¥à£²£°£²£µ¡×¤¬£²£¹Æü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¦¥ê¥ê¡¼¡Ê£´£±¡Ë¤¬Ç®°¦ÊóÆ»¤ò¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¡£¿Ê¹Ô¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦ßÀ²È¤¬¡Ö¥ê¥ê¡¼¤â½µ´©»ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È»£¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¥Í¥¿¤ò¤Õ¤ë¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¤ÎÇØ¸å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÈËÜ·Ý¿Í¤¬°ìÀÆ¤Ë¡ÖÇ®°¦»£¤é¤ì¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÁû¤®¡£¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡¢»£¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£º£¡¢½±·â¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ç