女性が刺されたマンションの現場周辺＝29日午後4時27分、東京都新宿区（共同通信社ヘリから）29日午後0時10分ごろ、東京都新宿区高田馬場4丁目のマンションの廊下で「女性が刺された」と110番があった。警視庁戸塚署によると、30代の女性が男に刃物のようなもので腹や背中など上半身の複数箇所を刺された。女性は搬送時、意識はあったという。男は逃走しており、警視庁が殺人未遂容疑で行方を追っている。署によると、女性はこ