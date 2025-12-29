全国高校サッカー選手権は1回戦が行われ、熊本代表・大津が北海道代表・北海と対戦しました。大津は開始早々に先制を許しますが、前半23分に渡部のクロスにエース山下が頭で合わせ同点。6分後には開地が決めて逆転します。その後は北海を圧倒し、大量ゴールをあげた大津が7対1で勝利し初戦を突破しました。