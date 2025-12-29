「ＫＥＩＲＩＮグランプリシリーズ」（２９日、平塚）開催２日目はボートレーサーの大山千広（２９）＝福岡・１１６期・Ｂ２、オートレーサーの藤本梨恵（４２）＝伊勢崎・３２期、ガールズケイリン選手の高木佑真（２７）＝神奈川・１１６期・Ｌ１＝が来場。７Ｒ発売中に大テント下ステージで行われたトークショーに出演した。競輪ファンだけでなく、ボートレース、オートレースと公営競技マニアがステージ前に集結。「ちひ