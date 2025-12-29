＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇29日◇NHKホール初出場のM！LKは、大ヒットした「イイじゃん」を披露する。今年デビュー10周年。「イイじゃん」がSNS総再生回数25億回を記録し、曲中のフレーズ「ビジュイイじゃん」が流行語になるなど、絶大な人気を獲得した。デビューから掲げてきた夢の舞台への実感を口にし、佐野勇斗（27）は「（出場が）発表された当日の会見で、記者の皆さんの前に立って、後ろを向いたときに、看板とい