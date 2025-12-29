富裕層は一体何にお金を使っているのか。富裕層の世帯数や資産額の推計を行う野村総合研究所（NRI）の独自調査によると、働きながら金融資産を形成した「いつのまにか富裕層」には、ステータスを示すために高級な買い物をする傾向があまり見られないという――。※本稿は、竹中啓貴・荒井匡史『「いつの間にか富裕層」の正体 普通に働き、豊かに暮らす、新しい富裕層』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／hy