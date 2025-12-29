まだ結婚は考えていなくても、彼氏のお母さんと仲良くしておくに越したことはありません。とはいえ連絡先まで交換してしまうと、弊害が生じることもあるようです。そこで今回は、10代から30代の独身女性279名に聞いたアンケート調査を参考に「彼ママと連絡先を交換しないほうが無難な理由９パターン」をご紹介します。【１】くだらない内容でも絶対にすぐ返信しなくてはいけなくなりそうだから「気が弱い私には、放置なんてできな