あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「意味不明」の略語は？「意味不明」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ3文字ですよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「イミフ」でした！イミフは、主に理解できないような言動や行動などに遭遇したとき使われる若者言葉です。ネット上の