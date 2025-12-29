◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽１回戦聖和学園３（宮城）―０那覇西（沖縄）（２９日・味の素フィールド西が丘）聖和学園（宮城）は那覇西（沖縄）に３―０で勝利し、２回戦に駒を進めた。前半はスコアレスで折り返すが、後半７分にＤＦ遠藤壮流（３年）がＣＫから先制点を獲得。同２２分にＭＦ小杉唯斗（３年）が貴重な追加点を決めると、試合終了間際にはＤＦ川上壱也（３年）が３点目を沈め、試合を決定づけた。大