◆第１０４回全国高校サッカー選手権１回戦浜松開誠館（静岡）２―０九州文化学園（長崎）（２９日・Ｕ等々力）初出場の九州文化学園は、浜松開誠館に０―２で敗れた。浜松開誠館ＭＦ宗像玲瑠（むなかた・れいる、２年）に前半のうちに２得点を許し、屈した。浜松開誠館は選手権初勝利を挙げた。九州文化学園はサッカー部創設から実質７年目。元Ｊリーガーで金髪の有光亮太氏（福岡、長崎でＦＷでプレー）はニット帽姿で指