女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏が、「テレビ復帰」を報告した。２９日にインスタグラムで「おはヨネスケ昨日は、ＪＪが胃腸炎でダウンしていた様です。僕も家庭内感染を避ける為に、なるべく接触しない努力や、手洗い、ハイターの使用等、行いました」と帰国した息子の“ＪＪ”こと木下大維志くんの体調不良を報告。続けて「松本人志さんが、ＢＳでテレビ復帰！大晦日の番組と聞きまし