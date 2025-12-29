◆第７６回東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日、大井競馬場・ダート２０００メートル、重）年末の国内ダート頂上決戦に１５頭（アラジンバローズが出走取り消し）が出走し、２番人気のナルカミ（牡３歳、ＪＲＡ美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）は６着だった。ナチュラルライズにハナを譲り、道中は２番手。直線は粘り込みを図るも、後続にかわされた。同馬は９月の不来方賞で重賞初勝利。１０月のジャパンダートクラシック