カフェやコンビニでカップ入りドリンクを買った後、“あ、手がふさがってる！”なんて困ったことはありませんか？ 荷物が多い時や傘をさしている時など、ドリンクを持ったままだと手が離せなくて意外と不便ですよね。そこで注目したのが、ダイソー×TGCのコラボ商品「カップスリーブ」。秋冬っぽい合皮素材の「カップスリーブ」には、肩からかけられる長いストラップ付き。手をふさがずにカップを持ち歩ける優れモノなんです！