２２日、内モンゴル自治区エレンホト陸路通関地の合同検査場。（エレンホト＝新華社配信／郭鵬傑）【新華社北京12月29日】中国国家移民管理局は29日、2026年元日連休期間（1月1〜3日）の1日当たりの出入境者数が前年同期比22.4％増の延べ210万人以上に上るとの予測を発表した。出入境のピークは25年12月31日夜と26年1月1日になるとみられる。