中国軍は、「台湾の東側の海空域で実施した」とする軍事演習の映像を新たに公開しました。中国軍はけさ、台湾を取り囲んでの演習を実施すると発表していました。【映像】中国軍が新たに公開した軍事演習の様子「私は今、海軍艦隊と共に台湾の東側の関連海域に到着しました」「準備！撃て！」中国軍は先ほど、新たに軍事演習の動画を公開しました。中国軍で台湾海峡を管轄する東部戦区が「駆逐艦、フリゲート艦、戦闘爆撃機