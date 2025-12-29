京都の伝統行事の日程とスケジュール帳を組み合わせた「京都手帖」が、2026年版で20年目を迎えた。毎年、各書店の売り上げランキングに名を連ねる人気の秘密はなにか。版元の光村推古書院（京都市中京区）を訪ねた。「こんなに大きな存在になるとは思いませんでした」。担当の大西律子編集長（55）はそう振り返る。最初に販売された07年版の制作にも関わった。アイデアは、編集や営業の担当者による会議で生まれた。当初の提