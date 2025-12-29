¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡ß¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥ÈÇÐÍ¥¤Î°ËÀªÃ«Í§²ð(49)¤¬¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤¿?Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê?¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤ËÂå¡¹ÌÚÈ¬È¨¤Ë¤¢¤ë @hair_design_apple ¤Ø¡£º£²ó¤â¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£½À¤é¤«¤Ê¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¤Ë¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥·¥å¡¼¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¹õ¥³¡¼¥Ç»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë1Ëç¤Ë¡ÖÄ¶¥¤¥«¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¥­