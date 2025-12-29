ソフトバンクから自由契約となり、日本ハムに6季ぶりに復帰する有原航平投手（33）が29日、福岡市のみずほペイペイドームを訪れ、荷物整理を行った。有原は広陵高（広島）から早大を経て、2015年にドラフト1位で日本ハムに入団。主力として活躍し、21年にポスティングシステムを使って米大リーグのレンジャーズに移籍した。23年からソフトバンクと契約し、24年から2年連続最多勝の活躍を見せた。今オフにソフトバンクから自由