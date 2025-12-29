今季も数多くの話題が生まれたゴルフ界。その中から、編集部が各ツアーの10大ニュースをピックアップしてシーズンを振り返る。今回は『海外男子・前編』。〈連続写真〉AI分析で分かった！松山英樹、高精度スイングの秘密■松山英樹が開幕戦で衝撃V松山英樹が新春に衝撃的なプレーを披露した。1月2〜5日に行われた米国男子ツアー開幕戦「ザ・セントリー」で、ツアー新記録となるトータル35アンダーをマーク。通算11勝目を挙げ、日