◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(29日、京王アリーナTOKYO)女子シングルスの宮崎友花選手が明日の決勝に向け、意気込みを語りました。この日の準決勝では2016年のリオ五輪銅メダリストで過去3連覇なども記録した奥原希望選手に2-0(21-15、21-17)で勝利し決勝進出を決めた宮崎選手。決勝では山口茜選手と対戦することが決定しており、今月17日に行われたワールドツアーファイナルズ2025では0-2(14-21、17-21)で敗戦して