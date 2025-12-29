「ボート記者コラム仕事・賭け事・独り言」今回は岡山勢ではないが、米丸乃絵（２４）＝福岡・１２８期・Ａ２＝を紹介したい。父は現役競輪レーサーの米丸俊成だ。かつて私も競輪を担当したこともあり、なじみのある選手だったので、米丸に対しては多少注目度は高くなっている。彼女がボートレーサーになろうとしたきっかけは父の思いであったそうだ。３姉妹で父が誰か一人は公営競技の選手にしたかったそうだ。あまり興味