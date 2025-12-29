首相公邸に引っ越した高市首相（手前右）＝29日午後高市早苗首相は29日、東京・赤坂の衆院議員宿舎から官邸に隣接する公邸に引っ越した。就任から約2カ月後の入居となった。「職住近接」により災害など緊急時の初動態勢を整え、危機管理に万全を期す姿勢をアピールする狙いがある。官邸は首相が執務に当たる場で、公邸は主に生活の場としての役割を担う。首相は10月21日の就任以降、公用車で議員宿舎から官邸に通っていた。今