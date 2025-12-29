2025年はIT業界にとって明確な転換点となった年と言える。生成AIは実験的な導入フェーズを越えて本格的な実装フェーズへと移行し、日常のソフトウェア開発業務に深く組み込まれ始めている。Googleが10月に公開した2025年版DORAレポートによると、調査対象となった約5,000人の技術専門家の90％がすでに業務でAIを活用しているという。この数字は2024年から14ポイントの上昇である。技術専門家の90％がすでに業務でAIを活用している