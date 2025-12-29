ドル円は朝に往って来い、その後様子見ムード＝東京為替概況 ドル円は朝にいったん円高が強まったが、その後反発した。先週末156円台後半へ上昇した流れを受けて、156円50銭台で週の取引をスタート。朝の日銀金融政策決定会合主な意見(12月開催分)で、追加利上げに前向きな発言が目立ったことでいったん円高となった。主な意見では「日本の実質政策金利は群を抜いて世界最低水準」「0.75%に引き上げた後も