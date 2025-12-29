【新華社崑玉12月29日】中国新疆ウイグル自治区の崑玉市で23日、今冬初の降雪が観測された。同市はタクラマカン砂漠の南端に位置し、雪が降るのは珍しい。砂丘は一面雪に覆われ、砂漠ならではの景色が広がった。