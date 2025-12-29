阪神の注目の若手選手を紹介する企画第２回は育成の嶋村麟士朗捕手（２２）を取り上げる。２４年ドラフト会議で育成２位指名を受け、阪神に入団。ルーキーイヤーは２軍で５８試合に出場。１３９打数３７安打で打率は・２６６と一定の成績を残した。攻守ともに成長を遂げ、２年目はまず支配下登録を目指す。１１月の安芸・秋季キャンプ。藤川監督が嶋村に熱視線を送っていた。「非常に期待しています。今の支配下選手と比べて上