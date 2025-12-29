妻の直感は「嫉妬」で片付けていい？夫は優しくて、妻思い。そんな幸せな日常を送っていたはずなのに、夫の職場の同僚の存在が、妻の心に小さな、しかし無視できない違和感をもたらすとしたら…？ 今回ご紹介するのは、読者から「天然鈍感」と評された夫と、その隙を狙う同僚女性の存在が引き起こす、夫婦の大波乱の物語です。夫からの愛を疑ったことはないけど同僚「芹」の存在が不気味すぎる主人公の女性は、夫・草太からの愛を