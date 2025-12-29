〈あらすじ〉1964年、長崎。任侠一門の新年会で跡取り息子の喜久雄（黒川想矢／のちに吉沢亮）は、宴会座興として舞踊劇を披露。客に呼ばれていた上方歌舞伎の当主・花井半二郎（渡辺謙）は、その美しい顔と才能に驚く。【写真】この記事の写真を見る（2枚）直後、父親（永瀬正敏）を抗争で殺され、身寄りのなくなった喜久雄は、半二郎に引き取られ、歌舞伎界に入門することに。そこには、半二郎の息子で同い年の俊介（越山敬