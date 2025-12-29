２９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円３０銭前後と前週末午後５時時点に比べ６銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円８１銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前８時３０分時点では１５６円４０銭近辺で推移していたが、午前９時過ぎには一時、１５６円００銭前後へドル安・円高が進行した。日銀が公表した１２月１８ʍ