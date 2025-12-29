（台北中央社）中央気象署（気象庁）が29日に発表した来月4日までの週間天気予報によれば、30日からの1週間は北東の季節風や大陸からの寒気団の影響で各地で気温が下がる。大みそかの31日や元日も各地で朝晩は気温がやや低くなると予想されている。気象署によると、29日は北部と北東部で気温が上昇するも、各地で朝晩は気温が下がり、中部・苗栗以南の地域では昼夜の寒暖差が大きくなる。30日は北東の季節風がやや強まり、北部と北