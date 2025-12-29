お疲れ様でーす▶▶この作品を最初から読む誰にでも、消し去りたい過去がある――。貧しい家庭で育ったことに強いコンプレックスを抱える村井要は、これまでの自分を捨てるため必死に勉強し、名門大学への入学を果たした。しかし、過去を知る同級生・山城悠真と再会してしまう。小学生時代にとある事件を起こし、怪我をさせた罪悪感で山城と距離を置くようになった要は、彼からの復讐を恐れていた。それにもかかわらず、