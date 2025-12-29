［高校選手権・１回戦］12月29日12月29日、第104回全国高校サッカー選手権の開幕戦を除く１回戦15ゲームが首都圏８会場で開催され、大晦日の２回戦に進む32チームと全カードが出揃った。２回戦でいきなりビッグカードが実現した。ともにプレミアリーグ勢にして、１回戦で快勝を収めた青森山田と大津の優勝候補対決だ。初芝橋本を相手に自慢のアタッカー陣が５発と爆発した青森山田に対して、横浜FM内定DF村上ら攻守に逸材を抱