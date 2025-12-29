［高校選手権・１回戦］12月29日12月29日、第104回全国高校サッカー選手権は開幕戦を除く１回戦の15ゲームを開催した。首都圏の８会場で熱戦が繰り広げられ、青森山田、大津、尚志、帝京長岡、興國、広島皆実、浜松開誠館、高川学園、鹿島学園など強豪・伝統校が大晦日の２回戦へと駒を進めた。悲願の選手権初制覇に挑む大津は古豪・北海と対戦。いきなり開始４分、FKからゴール前でこぼれた球を相手DF西垣に押し込まれて先制