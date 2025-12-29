J１で鹿島アントラーズ、J２で水戸ホーリーホックが優勝。筑波大は関東大学リーグとインカレの２冠、鹿島ユースは日本クラブユース選手権、Jリーグユース選手権、高円宮杯プレミアリーグを制して３冠を達成した。今年は茨城県勢がサッカー界を席巻。この流れに鹿島学園も乗るか。12月29日に開催された全国高校サッカー選手権大会の１回戦で、鹿島学園は愛媛の新田と対戦。前半に２点、後半に５点。７−０の圧勝を収めた。スコ