29日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前週末清算値比240円安の5万480円で取引を終えた。出来高は1万8617枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万526.92円に対しては46.92円安。 株探ニュース