29日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前週末清算値比3ポイント高の3426.5ポイントで取引を終えた。出来高は3万1840枚だった。この日のTOPIXの現物終値3426.52ポイントに対しては0.02ポイント安。 株探ニュース