29日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前週末清算値比5ポイント高の3万885ポイントで取引を終えた。出来高は2299枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万854.42ポイントに対しては30.58ポイント高。 株探ニュース