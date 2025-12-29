29日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比変わらずの677ポイントで取引を終えた。出来高は6582枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値682.54ポイントに対しては5.54ポイント安。 株探ニュース