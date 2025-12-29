29日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比2ポイント安の2000ポイントで取引を終えた。出来高は449枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2021.77ポイントに対しては21.77ポイント安。 株探ニュース