ピックルスホールディングス [東証Ｐ] が12月29日大引け後(15:50)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比36.3％増の18.7億円に拡大し、通期計画の21.5億円に対する進捗率は87.1％に達したものの、5年平均の90.9％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常損益は2.7億円の黒字(前年同期は0.2億円の