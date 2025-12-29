第104回全国高校サッカー選手権大会は29日、県代表「九州文化学園」が1回戦で、静岡県代表「浜松開誠館」と対戦。 2-0で敗れ、全国の舞台での初勝利に、あと一歩届きませんでした。 九州文化学園の有光監督は「自分たちらしくプレーできたところは評価している。もう一度この舞台に帰ってきます」と語っています。