2025年12月29日、中国メディア・上観は韓国大統領府が約3年7カ月ぶりに青瓦台へと戻ったことについて、「ジンクス」脱却を目指し移転した前政権も結局逃れることはできなかったと報じた。記事は、ソウルにある青瓦台で29日、国家元首を象徴する「鳳凰旗」が掲揚されて大統領府の正式な再移転が実現したと紹介。青瓦台は1948年以降、大統領の官邸兼執務室として機能してきたが、22年5月に就任した尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統