◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)第102回箱根駅伝に出場する全21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。3連覇を狙う青山学院大学は、駅伝主将・黒田朝日選手を補欠登録。前回大会は2区で従来の区間記録を上回る1時間5分44秒で記録した黒田選手がどの区間で箱根ラストランを迎えるのでしょうか。2区には1年生の上野山拳士朗選手が登録されています。前回、5区は若林宏樹選手が1時間9分11