乃木坂46の一ノ瀬美空（22）が29日までに自身のインスタグラムを更新。今年最後のミート＆グリートのコスプレショットを投稿した。自身のインスタグラムで「今年ラストミーグリありがとうございました」と記した。ミート＆グリートのサンタクロースのコスプレショットを投稿した。ファンからは「可愛すぎ！」「遅めのクリスマスプレゼントだ！」「破壊力ヤバい」「たくさんプレゼントをくれる女神」「美人すぎてつらい」「