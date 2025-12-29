韓国の前大統領の妻・金建希被告について捜査する特別検察官は29日、捜査結果を発表し、金被告が政府内の人事などで便宜を図る見返りに4年間で3億7725万ウォン、日本円で約4100万円相当の金品などを受け取っていたと明らかにしました。韓国の尹錫悦前大統領の妻・金建希被告をめぐっては、不正な金品授受疑惑が次々と浮上し、政府から独立して捜査を進める特別検察官のチームが設置されて、半年にわたって捜査が進められてきました