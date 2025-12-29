さいたま市で12月23日に男性が死亡したひき逃げ事件で、警察は大型トラックを運転していた男を逮捕しました。静岡県裾野市のトラック運転手木部拓海容疑者は、12月23日、大型トラックを運転してさいたま市岩槻区の交差点を右折したところ、横断歩道を渡っていた会社員の男性をはねて死亡させそのまま逃げた疑いがもたれています。警察によりますと、木部容疑者は当時勤務中だったとみられ、防犯カメラなどを解析して犯行を特定した