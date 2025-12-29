１シーズンに数回しかお目にかかれないトリプルプレーを２０年の現役生活で８度も体験していたレジェンドがいた。ツインズなどで活躍した名三塁手のゲイリー・ガイエティ氏（６７）で、大リーグ公式サイトが２８日（日本時間２９日）、同氏を特集した。同氏は１９８１年にツインズでメジャーデビューし、２０００年にレッドソックスで現役引退。メジャー通算２５０７試合に出場し、２２８０安打、３６０本塁打、１３４１打点、