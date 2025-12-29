巨人からポスティングシステムでＭＬＢ移籍を目指す岡本和真内野手（２９）の交渉期限が米東部時間来年１月４日（日本時間５日午前７時）に迫る中、米メディアはエンゼルス、パドレス、パイレーツの３球団が最有力と見ている。「トレードルーマーズ」は「エンゼルスなら間違いなく三塁を守ることになる。モンカダはＦＡとなり、レンドンは引退の見込みとなっており、三塁の出場時間が大きく空いている。内部候補より優れた存在だ