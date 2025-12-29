歌手のスーザン・ボイル（64）が、俳優ティモシー・シャラメ（30）から特製ジャケットを贈られた。2009年に「ブリテンズ・ゴット・タレント」で「夢やぶれて」を熱唱しスターダムに駆け上がったスーザンについて、ティモシーは最近「存命する最も偉大な英国人の一人」と大ファンであることを公言、新作映画「マーティ・シュプリーム 世界をつかめ」のプロモーションとして、自